Milli Takımımız, hazırlık maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayan Türkiye, evinde 1-0 kazanmıştı. Peki Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karadağ ve Türkiye arasında oynanacak olan karşılaşma yarın (27 Mart) saat 20:10'da başlayacak. Takımımız, Karadağ ile oynadığı son maçta 1-0 kazanmıştı.

Türkiye ve Karadağ tarihlerinde 1 kere karşılaştı. Hazırlık maçında Milli Takımımız evinde 1-0 kazandı.

Karadağ, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Türkiye, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Karadağ, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Türkiye, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

KARADAĞ İLE İKİNCİ DEFA

Milliler, Karadağ ile ikinci maçına çıkacak. Daha önce 29 Mayıs 2016'da yine bir hazırlık karşılaşmasında birbirlerine rakip olan bu ekibin mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla Türkiye olmuştu. Kırmızı-beyazlılar, yarınki maçla birlikte ilk kez Karadağ'da oynamış olacak.

DÜDÜK MAZİÇ'TE

Podgorica Şehir Stadı'nda yarın TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Delibor Djurdjevic yapacak.