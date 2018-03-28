Karadağ - Türkiye maçının ardından...

A Milli Takım, hazırlık maçında Podgorica Stadı'nda Karadağ ile karşı karşıya geldi... Maça hızlı başlayan Milliler, 11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asisti, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 12 dakika sonrasında bu kez Hakan Calhanoğlu'nun asistini Okay Yokuşlu gole çevirdi ve Podgorica'da farkı 2'ye çıkardık. İlk yarı tam bu skorla bitecekken bu kez rakip Karadağ'da Mirko Ivanic sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 2-1'lik sonuçla gitti. 87. dakikada Stefan Mugosa maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti: 2-2.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada bekletmeden topa vuran Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topa iyi yükselen Okay Yokuşlu, kafa vuruşuyla ay-yıldızlı ekibi 2-0 öne geçirdi.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasının sol tarafından şutunda Karadağlı kaleci Petkovic'den dönen topu savunma kornere gönderdi. Atağın devamında Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda top Petkovic'de kaldı.

33. dakikada Marusic'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Kaan Ayhan'a çarparak kornere çıktı.

44. dakikada Vesovic'in ceza sahasının sol çaprazından şutunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45. dakikada Tomasevic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Ivanic kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Marusic'in ceza sahası dışında şutunda, Volkan Babacan topu kornere çeldi.

54. dakikada Jankovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Simic'in kafayla vurduğu top az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahasının yakınında topla buluşan Mugosa, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşla maça beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2

90. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla ceza sahasına giren Yunus Mallı'nın şutunda, Petkovic topu iki hamlede kontrol etti.

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GAZETE HABERTÜRK YAZARI İBRAHİM YILDIZ MÜCADELEYİ YORUMLADI:

Mircea Lucescu, Milli Takımı yeniden kurguluyor. Genç isimlerden oluşan geleceğin takımını yaratmak için “sabırla” beklememiz gerektiğini söyleyerek…

Dün akşam oynanan Karadağ karşılaşmasına bu açıdan bakmak gerekiyor. Alıştığımız isimlerden daha çok yeni futbolcular vardı sahada. Mehmet Topal, Volkan Babacan, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu’nu saymazsak yenilenmiş bir Milli Takım gördük…

Çağlar, Cengiz, Kaan, Mahmut ve Okay gibi isimlerle bir iskelet oluşturulmak istendiği ortada. Sonradan oyuna giren Emre, Serdar, Enes, İrfan Can önümüzdeki yıllarda milli formanın sahibi olacaklar…

Lucescu’yu skora bakarak eleştirmek şu aşamada yersiz. Anlayış ve mantık olarak yapılan işin doğru olduğunu kabul etmek gerekir. Yıldız oyunculardan arınmış, gelecek adına yapılan bir arayışın en iyi yolu bu tür hazırlık maçları olduğu bir gerçek…

Hepsi farklı takımlarda oynuyorlar. Belirli bir sistem oluşturmanın zorluğu ortada. Anımsanacağı gibi, Milli Takımımız’ın en başarılı olduğu dönemler iskelet kadroyu oluşturan oyuncu topluluğunun aynı takımdan gelmesiyle olmuştu. 5-6 oyuncunun bir arada oynayıp, Milli Takım’a gelmesi işleri oldukça kolaylaştırır…

Her şeye rağmen Karadağ maçının oyun olarak kötü geçtiğini gördük… İlk yarı daha dengeli bir oyun ortaya koyan Milli Takım oyuncuları, yakaladıkları iki fırsatı değerlendirmeyi başardılar. Soldan gelen orta ve duran bir topu gol olarak sonuçlandılar…

Tüm olumsuzluklar bir yana, elde edilen 2 farklı galibiyet özgüven açısından önemliydi. Fakat orta alan gerekli presi yapamayınca rakip atakları durduramadık. Savunmanın iyi alan kapatması rakibe pozisyon vermeyince ilk devrenin son dakikasına kadar galibiyeti korumada başarılı olduk. Yediğimiz ilk golde rakibi kaçırmamızın faturasını kalemizde gol olarak gördük…





Karadağ - Türkiye













Karadağ - Türkiye

İkinci yarı ev sahibi takım oyunun hakimiydi. Atak başlatan, orta yapan, şut deneyen sürekli Karadağ oldu. Sahamızda çıkamadık uzunca bir süre. Ardından yapılan değişiklikler oyun koordinasyonunu iyice bozdu. “İki top yapamadık” diye bir deyim vardır. Dün durum tam da öyle oldu.

Cenk’e doğru dürüst bir orta yapamadık. Oyun kuramadık. Hazırlık pasları yapalım derken top kaptırdık. İleride maça ağırlığını koyan tek bir oyuncumuz yoktu. Karadağ forveti ile savunmamız arasında oynanan bir maç izledik… Beraberlik sonuç olarak iyi olsa da oyun anlamında kötüydü…

TOPAL NE YAPSIN?

Takımın en yaşlı ismi, gerçek mevkisi olmamasına rağmen stoperde elinden geleni yaptı. Yenilen 2. golde hatalı ancak onu stoperde oynatma inadından vazgeçilmeli.

HAKAN CİDDİYETSİZ

Klasını göstermedi. Çok top kaybetti. Ciddiyet eksikliği var.

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"Maça iyi başladık ve 2-0 öne geçtik ama Karadağ özellikle duran toplarda bize sorun yarattı. İyi bir ekibe karşı, güzel bir maç çıkardık. Rakip bizden daha tecrübeli, çünkü uzun zamandır beraber oynayan bir ekip. Biz ise daha yeni bir grubuz. Sonuç için mutlu değilim ama oyun organizasyonu açısından mutluyum. Çalışmalarımızda konuştuğumuz konuları arkadaşlarımız sahaya iyi yansıttı. İlk yarı 40 dakikaya kadar oyunun tamamen hakimiydik. Benim açımdan bu olumlu. Yakaladığımız fırsatları gole çevirmemiz durumunda, skor farklı olabilirdi. Rakibin bulduğu ikinci golde top kaybı sonucu birden fazla oyuncumuz oyundan düştü. Birçok oyuncumuz henüz çok genç. Serdar Aziz ve Gökhan Gönül'ün eksikliklerini hissettik ama diğer arkadaşlar için mutluyum. Bugün Ömer Bayram da oyuna girdi. Yavaş yavaş diğer isimler de milli takımdaki tecrübelerini artırıyor. Genel olarak oyuncu grubumuzu pek değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama yine söylüyorum, eski arkadaşlarımızı da hiçbir şekilde bırakmış değiliz. Onların sağlık ve form durumları doğrultusunda onları da alacağız. Bizim bir oyun sistemimiz var artık. İlk yarı bir hata yaptık ama onun dışında ilk 40 dakika şut görmedik kalemizde. Mevcut oyun sistemimizi geliştireceğiz. Önemli olan oyunculara eksik olan güveni aşılamam. Rakip takımın performansını gayet iyi biliyordum. Oyuncularımı da uyardım bu konuda. Oyunu sonuna kadar bırakmadıklarını söyledim ve dediğim gibi de oldu. İlk gol ilk yarının sonunda, ikinci gol de ikinci yarının sonunda geldi. Aynı zamanda ikinci yarıda en iyi ekipleriyle oynadılar. Biz ise birçok genç oyuncumuzu oyuna soktuk."