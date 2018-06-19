HT Magazin'de yer alan habere göre, balkanların neşesi Suzan Kardeş, bayram konserleri kapsamında bu sene ilk kez Karadağ’ın sahil şehri Budva’da bulunan bir otelde sahne aldı. Hareketli şarkılardan oluşan repertuvarıyla hayranlarını coşturan Suzan Kardeş’e, vokalde kızı Begüm Kardeş de eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, bayramın tüm insanlara barış getirmesini diledi.