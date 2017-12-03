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Bu proje; Ordu'dan başlayıp Hatay'a kadar giden bir hat. 800 kilometreyi aşan bir hattan bahsediyoruz. İlimiz sınırlarında 100 kilometrelik bir alan. En zor kısmı da ilimiz sınırlarında yapılan alan. Şu ana kadar 50 kilometre bitirildi. Diğer etaplarda devam ediyor.