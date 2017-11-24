Karadeniz'deki fotokapanlar terör örgütü PKK'nın kabusu oldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Doğu Karadeniz’de ormanlık alanlara yerleştirilen 100’den fazla fotokapanla, bölgedeki yaban hayatı izlenerek kayıt altına alınıyor.

Terör örgütü PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ndan olduğu belirlenen 4 kişilik terörist grup, 16 Mayıs’ta Trabzon’un Maçka İlçesi’nin kırsal kesiminde saldırıda bulunarak Uzman Çavuş osman Gazi Çetingöz’ü şehit etmişti.

FOTOKAPANLARA YAKALANDILAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Çatışmanın ardından bölgede sık ormanlık alandan faydalanarak kaçan teröristlerden biri, yaban hayatını görüntülemek için yerleştirilen fotokapanlara yakalandı. Halen bölgede olduğu bilinen 5-6 kişilik PKK’lı terörist grubun da fotokapanlar nedeniyle ormanlık alanda rahatça hareket edemediği belirtildi.

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