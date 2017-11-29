Karadeniz hamsisi bir haftada yüzde 50 zamlandı

Türkiye'de elverişsiz hava şartlarının yanı sıra denizlerdeki balığın azalması fiyatlarda yüzde 50'ye varan artışa neden oldu. Normal şartlarda balığın en bol ve lezzetli zamanı olan bugünlerde, hava ve deniz şartlarının elverişsizliğinin yanında denizlerde geçen sezonlara göre daha az balık bulunması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Bu durum, geçmiş sezonlarda çeşit çeşit balığın süslediği tezgahlardaki satışları da olumsuz etkiledi.

Balık fiyatlarında 1 hafta içinde büyük artış yaşandığını anlatan balıkçı Batuhan Acar, şu açıklamalarda bulundu:"Hamsi Karadeniz bölgesinden geliyor. Hamside şu an 15 lira fiyatımız. Geçen sene bu zamanlar ve geçen hafta bu hamsiyi 10 TL'ye satıyorduk. Bu sene içinden çok ufaklı çıktığı için şu anda 15 liraya satıyoruz. Onun haricinde diğer palamut balığımız geçen sene çok boldu, bu sene nadir geliyor. Şu anda 400 gramlık palamutlar 15 lira, 20 lira. Dediğim gibi hamsinin ufağını ayırıp 5 liraya satıyoruz. İri boyunu 15 liraya satıyoruz."

"GEÇEN HAFTA 10 LİRA OLAN BU HAFTA 15 LİRA"



Bir müşteri Dilaver Yüksel ise balık fiyatlarındaki dalgalanmaların balıkçıların havayla alakalı olduğunu söylediklerini belirterek, "Geçen hafta 10 lira olan hamsi bu hafta 15 lira. Buda dediğim gibi işte denizden çıkan balığın bolluğu veya denize girilip, girilmemesiyle alakalı diye düşünüyorum. Ama ona rağmen balık fiyatları çokta yüksek değil" dedi.

"KESTANE KARASI DEDİĞİMİZ OLAY OLUYOR VE BALIK PAHALILAŞIYOR"



Balıktaki fiyat artışını hava şatlarına bağlayan balıkçı Batuhan Acar, "Bazen hava esiyor, kestane karası dediğimiz olay oluyor. Balıkçılar balığa çıksa da balığı bulamıyorlar, lodos oluyor. Normalde tutması gereken mesela 200 kap, 300 kap balıksa bunu 20 kap, 50 kap balıkla dönüyorlar. O yüzden dolayı tabi balığa da rağbet ok hava soğuduğunda. Balıkların şuanda en yağlı dönemi, en lezzetli dönemi. Yani buzhaneye girmediği dönemi, en lezzetli yiyecekleri zaman. O yüzden dolayı şu anda rağbet olduğu için yani balık çok da çıksa fiyatları yüksek" dedi.

"MARMARA VE EGE HAMSİSİ, KARADENİZ HAMSİSİ DİYE ALINIYOR"



Balıkçı Batuhan Acar, vatandaşları bir konuda uyararak, "Karadeniz hamsisinin fiyatı 15 liradan aşağı bu sene zor düşer. Ege balığını herkes mesela 10 liraya, 7 liraya alıyorum diyor. İri boy hamsiyi kesinlikle Karadeniz hamsi değildir. Bu gerçek Karadeniz hamsidir. Marmara hamsisini, Ege hamsisini Karadeniz diye satıyorlar. Ondan sonra müşterimiz yanılgıya düşüyor. İri hamsi soruyorlar Karadeniz hamsisi diye. Ama gerçek Karadeniz hamsisi böyle" dedi.





"KARADENİZ HAMSİSİ SUYUNDAN DOLAYI LEZZETLİ"



Karadeniz hamsisinin suyundan dolayı yağlandığını ve bundan dolayı daha lezzetli olduğunu anlatan Batuhan Acar, "Hava Karadeniz şartlarında biraz daha soğuk olduğu için Karadeniz balığı biraz daha yağlıdır. O yüzden dolayı Karadeniz hamsisi daha çok rağbet görüyor. Fiyatlar yükselse de yani balığı seven insan fiyatına bakmıyor, tazeliğine bakıyor. Senin getirdiğin balığın güzelliğine bakıyor, ona göre alıyor. Tabi durumu olmayıp alamayanlarda var. Onlar da biraz daha sardalya tarzında 7 liraya sattığımız o da şuanda yani geçen sene bu aralar mevsimde lezzetini kaybetmişti normalde Kasım ayına kadar mevsiminde lezzetini kaybeder sardalya. Çanakkale bölgesinden sardalya getiriyoruz. Onu 7 lira, 10 lira, 5 lira bolluğuna göre satıyoruz. Düşük bütçeli almak isteyenler bunlardan alıyorlar" dedi.





"HAVA KOŞULLARI BALIK FİYATLARINI ARTIRDI"



Balık almaya müşteri Rasim Yıldırım, hamsinin fiyatının yarı yarıya arttığı söyleyerek, "Olumsuz kış koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış var. Daha önce 10 liraya aldığımız örneğin hamsi şuanda 15 lira. Diğer balıklarda bu fiyat artışları gözle görülüyor. Üretici, tüketici için tabi ki fiyatların düşük olması caziptir. Etin fiyatlarının buraya geldiği zamanda balık fiyatlarından yararlanmak için, balıktan yararlanmak için fiyatların daha aşağı gelmesi gerekiyor. Bunda biraz da balıkçılarında fiyatlarını kar oranlarını biraz daha minimuma indirmeleri daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

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