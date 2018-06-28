Eski dönemlerde Karadenizlilerin yaylalara çıkışı bir hafta sürüyordu. Yöre halkı patika yollardaki bu yolculukta aç kalmamak için doyurucu bir ekmeğe ihtiyaç duyuldu. Şimdilerde o ekmek yurtdışına ihraç ediliyor.

Peki hem yöre insanının hem de memlekete giden Karadenizlerin bu kadar çok sevdiği ekmeğin sırrı nedir?

Habertürk TV'nin haberine göre ekmek ustası Obman Tahmaz, işin sırrının ekşi maya olduğunu söylüyor. Yıllardır değişmeyen ekşi maya, Karadeniz ekmeklerinin bozulmasını önlüyor.

Fırının ateşi de ekmeğin hamuruna koyulan ekşi maya kadar önemli. Çavuşlu ekmeği kızıl ağaçla ısıtılan taş fırınlarda 1 saat pişiriliyor.

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