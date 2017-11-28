Karadeniz üzerinde restleşme!

ABD'nin bilgi toplama amaçlı olarak kullandığı P-8 istihbarat uçağı, Rus medyasında yeralan haberlere göre Rusya hava sahasını ihlal etti. Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, ABD jeti yüksek hız sınırına yaklaştı. Bakanlık P-8'inin "şiddetli türbülans" yarattığını belirtti. Bunun üzerine Rus Su-30 jeti acil olarak havalandı. Restleşme yaklaşık 24 dakika sürdü.

Rus savaş uçakları en son haziran ayında Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

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