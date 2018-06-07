Karadeniz Reis’ine ‘tamam’ vekiline ise ‘bir bakacak’

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine 2 hafta kala HABERTÜRK; 7 bölge, 37 ilde vatandaşın nabzını tutup dinledi. Yazı dizimizin ilk gününde, sözü Karadenizli seçmene verdik. Karadenizli seçmen, hemşerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor, ikinciliği de diğer hemşerisi Muharrem İnce’ye veriyor. Milletvekili seçiminde Erdoğan ve İnce’nin oyu partilerinin alacağının önünde gözüküyor. Günde ancak 1-2 kez anons aracının sesinin duyulduğu sahil şeridinde seçim gündemi dışında, işsizlik, ekonomik sıkıntı, kaygı öne çıkıyor. Bir zamanlar siyaseti belirleyen fındık ve çaydan ise kimse söz etmiyor. Karadeniz en sessiz ve hareketsiz seçimini yaşıyor

KARADENİZ seçmeni, hep istikrarlı davrandı; baştan belirlediğini hiç bırakmadı.

Dolaştığım 7 bölge ve 37 ilde kişisel gözlemlerimi de katarsam en istikrarlı seçmen davranışını sergileyen bölge olduğunu söyleyebilirim.

Geçmişte Mesut Yılmaz için esirgemediğini, bugün de Tayyip Erdoğan için sergiliyor.

Kişisel gözlemlerim, seçmenlerle sohbetim ve parti yöneticileri ile yaptığım görüşmelerden oluşan 5 gün sürecek 7 bölgeyi aktaran “Halkın Sandığı” yazı dizisinde de görüleceği gibi Karadeniz seçmeni Artvin’den Samsun’a uzanan bantta “Reis” diye isimlendirdiği AK Parti adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu sandıkta da bonkör davranacak.

İkinci sıraya da anne tarafından Rizeli hemşerisi Muharrem İnce’yi yerleştirecek.

Erdoğan ve İnce’nin alacağı oy oranı, AK Parti ve CHP’nin milletvekilliğinde ulaştığı oyun üzerinde.

Ancak AK Parti için milletvekili sandığında aynı eli açıklıkta değil..

Artvin’den Samsun’a kadar uzanan 6 kentte 1 Kasım’da 30 milletvekilinden 23’ünü AK Parti alırken, CHP 6, MHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. Sadece Ordu’da milletvekilli sayısının bir arttığı Karadeniz’de AK Parti’nin geçmişteki gibi tuluma yakın sonuç alma olanağı gözükmüyor.

AK Parti yöneticileri de bunu söylemekte sakınca görmüyor; yeni seçim sisteminin getirdiği ittifakın sonucu diye bakıyor.

Seçmen de Erdoğan için “Reis’te sıkıntı yok” derken, milletvekilleri konusunda, “Bakacağum uşağım; ha pöyle, böyle bir bakayum pakalım...” diyor.

Karadeniz’de AK Parti yine birinci olmakla birlikte, milletvekilinde eksilmeyle karşılaşır.

ÇEVRE, ÇAY, FINDIK, BALIK

Arkadaşım Abdurrahim Arslan’ın kaptanlığı, her ilinde hemşerilerinin selam vermeden geçmediği Trabzon Temsilcimiz Kenan Taşkın’ın rehberliğinde Atvin’den Samsun’a zikzak yaparak dolaştık.

Bazen denizde balığın halini sorduk, bazen de Doğu Karadeniz dağlarının zirvesine tırmanıp çayın demine baktık; sahilde fındık ve tereyağının derdini dinledik.

Gördük ki bir zamanlar siyasetin belirleyicisi fındık ve çayın etkisi silinmiş, yerini çevre, işsizlik ve ekonomi almış.

Artvin’de rastladığım Şahin Orhan, Nedim Güneş ve Engin Bakır’ın derdi, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle başlattıkları grev nedeniyle işten atılmış olmalarıydı.

Dik yamaca yerleşik kentte Cerattepe direnişi ile adını duyuran Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile caddede telaşla yürürken karşılaştım.

Yaşananların siyaseti etkileyeceğini söylerken AK Parti’nin oy deposu olan Yusufeli’nin sular altında kalmasını örnek gösterdi.

Hopa’da pastane işleten Nilgün- Enver Yıldırım ile garson Funda Saman; kahvehane önünde oturmakta olan Mustafa Kara ile arkadaşları da çevreye duyarlılıktan söz etti. Artvin’de 2 milletvekilliği geçmişteki gibi bugün de AK Parti ile CHP arasında paylaşılır. Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan ile İnce yarışır.

REİS’İN VİLAYETİ

Karadeniz’den batıya doğru ilerlerken siyaseti de doğası gibi Çayeli’nden sonra değişti.

Üç milletvekili çıkaran memleketi Rize’de Erdoğan’ın oyu partisinin önünde. Ancak ittifak sistemi ve liste tepki 2002’den bu yana devam eden AK Parti’nin tulum çıkaran özelliğini zorluyor. Cumhur 2, Millet 1 ihtimalinden bahsedenlere sıklıkla rastlanıyor.

Trabzon’un Armutlu Köyü’nde çay toplama mevsimi başlamış. Köylü fiyattan memnun, Erdoğan ve hükümet hakkında övgüler düzüp dua ediyor; ancak bu seçimde oyunu MHP’ye vereceğini söylüyor

‘5 YILDA BİR ZAHMET’

CHP’nin 2. sıra adayını Saadet Partisi’ne kontenjan kullandırdığı Trabzon’da siyaset bölge insanının espri gücüyle bütünlük içinde...

Örneğin AK Parti adayları Vakfıkebir’de esnafı dolaşırken, yanlarına gittikleri grup ayağa kalkınca, “Zahmet etmeyin” ricasında bulunmuş, “Ne zahmeti... Zaten 5 yılda bir geliyorsunuz, zahmeti mi olur” yanıtını almış. Bir başka esprili olay da İçişleri Bakanı Soylu, memleketi Of’ta SP’nin CHP ile birlikteliğini eleştirirken, SP İlçe binasına asılı elektronik ekrandan anında yanıt verilmesi yerel medyanın gündemi olmuş.

SP Trabzon İl Başkanı Ahmet Yakuphan bu olayı anlatırken CHP ile ittifaktan hoşnuttu.

AK Parti’nin 5, CHP’nin 1 milletvekili çıkardığı ilde Cumhur’un 4, Millet ittifakının 2 alacağını Erdoğan’ın 1, İnce’nin 2’nci geleceğini söyledi.

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ise Araklı ve Of bölgesinde esnafın dükkânlarına girmelerine bu kez izin vermesini iyi oy alacaklarının işareti olarak gösterdi.

CHP listelerinde 2. sıranın SP kontenjan adayı Kadir Çelebi’ye verilmiş olmasının artı getiri sağlayacağını da belirtti, “Cumhur 3, Millet 3 alır” dedi.

MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ise 2 milletvekili çıkaracaklarını ileri sürerken, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvet ittifakların milletvekili dağılımını 3-3 olarak gösterdi; AK Parti’nin 5 olan milletvekili sayısının 3’e ineceğini, CHP’nin 2, kendilerinin de 1 milletvekili alacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de her dönem sandığı % 67 ile kapattıklarını anımsattı; “Bu kez de aynısı olur” dedi. Revi, 5-1 ile seçimi alacaklarını ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’a kaydığı Trabzon’da ağırlıklı görüş Cumhur 4, Millet 2 olacağı yönünde; sürprizi ise 3-3...

OYNAK MÜHÜR

Mührün bu kez cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminde oynak davranış sergileyecek olması seçmen tercihini farklılaştırıyor.

Nitekim Armutlu Köyü’nde çay bahçesinde karşılaştığım Hamiye ve Mehmet Aydın sürekli AK Parti’ye oy verdiklerini, Erdoğan’a yine oy vereceklerini ancak bu seçimde MHP’ye oy atacaklarını bildirdi.

AK Parti kurucularından olduğunu söyleyen balık çiftliği sahibi İlker Yıldırım ile arkadaşı Mustafa Kemal Atar ise oylarını CHP’ye vereceklerini açıkladı.

SAMSUN’DAN ÇIKAN SONUÇ

ESKİDEN Samsun’dan Ordu’ya doğru yol alan siyasetçi için fındık etkendi. Bugün ise sorun olmaktan çıkmış... Samsun Terme’de sohbet eden Mehmet Eğfil, “Martta yine seçim var, bu yıl yüksek verirler” derken, Celal Altunca ve Mehmet Karabulut fındığı geçen yıl 7.5 liradan sattıklarını belirterek tepki gösterdi. Her ikisi de ekonomik nedenle oylarını İYİ Parti ve İnce’ye vereceğini söyledi. Türkiye’nin minibüs pazarının merkezi olan Terme’de galerici Fatih Değirmenci ise oyunun AK Parti ve Erdoğan’a olacağını açıkladı.

9 milletvekili olan Samsun’da AK Parti sahilin diğer illeri gibi davranmayıp Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı 1. sırada tutmuş, eski Bakan Çağatay Kılıç’ı İstanbul’a yollamış. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı da 2. sırada gösteren AK Parti’de İl Başkanı Hakan Karaduman, hedeflerinin 7 milletvekili olduğunu söyledi. 3. sırasını Saadet Partisi’ne kontenjan veren, İl Başkanı’nı da listeye koymayan CHP’nin yeni İl Başkanı Mehmet Kundak ise yarışın 5-4 şeklinde tamamlanacağını belirtirken, “Ama Millet mi, yoksa Cumhur mu 5’i alır onu sonuç gösterir” dedi. İl Başkanı, 2. sıra adayı ve meclis üyesi trafik kazası geçiren İYİ Parti’de bu görevi adaylar üstlenmiş.

Birinci sıra adayı Bedri Yaşar, yoğun iş yükü altında olmasına karşın neşeli bir havada, sonucun 5-4 ile sonuçlanacağını ileri sürdü. SP İl Başkanı Temel Armutçu ise AK Partililerin kendilerini CHP ile birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle suçladıklarını bildirdi. “Ama Erbakan Hoca’ya ihaneti kimin yaptığını, Mavi Marmara’da ne olduğunu hatırlatınca susuyorlar” dedi.

Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın 1. sıradan aday olduğu MHP’nin İl Başkanı ise 4 gün aramamıza karşın randevu veremedi.

Karadeniz sahili gösteriyor ki AK Parti milletvekilinde eksilir, ancak Erdoğan birinci çıkar, ikinciliği anne tarafından Rizeli olan İnce alır; Akşener Trabzon, Giresun’da ikincilik için İnce ile yarışır.

Samsun’dan Özcan Sancak oyunun AK Parti’ye olacağını belirtti, ‘Ama sanayide arkadaşların İnce’ye sempatisi çok’ dedi

FINDIK VE İŞSİZLİK

GİRESUN’lu Mehmet Uzun’un, “Burası gelişmiş bir köy” dediği kentte Erdoğan ile İnce yarışıyor.

Ancak milletvekili seçiminde geçmiş gücünü koruması güç gözüküyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi bu kez İstanbul’dan aday gösteren AK Parti, 2 milletvekilini garantilemiş.

Merkezinde sol oyların yüksek olduğu kentte, CHP’nin birinci sıra adayı Necati Tığlı ve İYİ Parti’nin MHP kökenli adayı Dr. Orhan Erzurum da etkili.

SP’nin dağlık bölgede etkili olduğu geçen seçim AK Parti’nin 3, CHP’nin 1 milletvekili çıkardığı ilde beklenti vekillerin Cumhur ve Millet arasında 2-2 paylaşılacağı yönünde.

İYİ Parti’nin bir milletvekili çıkarma ihtimali de yüksek.

Giresun, Bulancak’ta nalburiye ve fındık işiyle uğraşan Yaşar ve Necati İmtaş kardeşler, düşen fındık fiyatlarının önemli olmadığını belirterek oylarını AK Parti’ye vereceğini söyledi.

ORDU’NUN DERELERİ

AK Parti Trabzon, Giresun’daki gibi Ordu’daki bakanı Numan Kurtulmuş’u da İstanbul’dan aday gösterdi.

Bölgede milletvekili sayısı tek artan Ordu 6 vekil çıkaracak.

Ordu’da da Erdoğan önde; ardından İnce geliyor. Milletvekili dağılımda ise bir artmasına karşın AK Parti’nin yine 4 vekilde kalıp CHP’nin bir artarak 2’ye çıkacağını ileri sürenler var.

AK Partili Adem Armutlu da bu görüşte. Armutlu, AK Parti’ye oy vereceğini söylerken CHP’nin ilk sıra adayları Seyit Torun ile Mustafa Adıgüzel’i övdü, halk tarafından sevildiğini belirtti..

Ordu’da ağırlıklı görüş Cumhur’un 4, Millet İttifakı’nın 2 çıkaracağı yönünde.

Ordu’da seyyar satıcılık yapan Mehmet Üzümcü, hükümete tepkili

YARIN: DOĞU, GÜNEYDOĞU’DA, DİCLE VE FIRAT YATAĞINDA SANDIKLARDA DA DEĞİŞİM YOK

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER