Karadeniz’in kâbusu ‘Vampir’ ve ‘Drakula’

Son yıllarda özellikle çay bahçelerine zarar veren ve halk arasında “Vampir” olarak adlandırılan Ricania Simulans adlı böcekten sonra, şimdi de “Drakula” adı verilen ve fındık bahçelerinde zarara neden olan Anaplophora Chinensis adlı böcek ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre böcek sayısının her yıl arttığını söyleyen çay üreticilerinin yılık zararı ise yaklaşık 100 milyon TL.

‘Ricania Simulans’a karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı. Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebeklerin kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor.

Uzmanlar ayrıca Doğu Karadeniz’de yetişen “İnsektisit” adı verilen ve böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkiden umutlu. “Drakula”ya yönelik çalışma sonucunda ise böceğin aşırı sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasına gizlendiği belirtildi.

Uzman ekipler, aşırı ses çıkaran ot biçme makineleri ile bahçelerin ottan temizlenmesini ve alanın da ilaçlanmasını istedi.