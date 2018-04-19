HT Magazin'de yer alan habere göre, albümde kemençe, darbuka ve elektro bağlamada Selim Bölükbaşı yer alırken, Karadeniz’in usta sesleri Resul Dindar, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Ali Kal, Erdal Bayrakoğlu, Adem Gümüşkaya, Akın Zurnacı ve Salih Yılmaz vokalleriyle sanatçıya destek verdi.



Topal, “Anne karnında ilk duyduğumuzda içimizi titreten o ritmi bulacağınız bu albüm samimi bir dostluğun ürünü’’ dedi.

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