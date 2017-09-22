Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Karagöz Festivali’nde, yetişkinlerin yanı sıra 20 bin çocuğa Karagöz sanatı anlatılacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Karagöz ve kukla sanatçısı Enis Ergün, UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” olarak tescil edilen Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirciyle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı. Ergün, festival süresince toplam 30 Karagöz oyununun gösterileceğini kaydederek, 12 Karagöz sanatkârının farklı noktalarda hünerlerini sergileyeceğini, Karagöz yapım atölyeleri gerçekleştirileceğini belirtti. Ergün, 20 bin çocuğa evlerine gittiklerinde de oynayabilsinler diye Karagöz tasviri hediye edeceklerini kaydetti.

Karagöz festivali