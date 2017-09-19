Karakılçık buğdayının ABD'ye ihracatı için ilk adım atıldı

Kapsayıcı Büyüme Derneği'nin ilk sosyal sorumluluk projesi olan "Fikrim Geleceğim Projesi"nin Adana'daki eğitim programına katılan ev hanımı iki çocuk annesi Savaş, eğitim süresince "kişisel yönetim becerileri", "girişimciliğe giriş", "iş planı kavramı ve ögeleri", "atölye çalışmaları", "iş planının hazırlanması ve sunumu" alanlarında dersler aldı.
Üç hafta süren 85 saatlik eğitimde başarı gösteren Savaş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazandı.
Daha sonra "Karakılçık Buğdayı Üretimi Projesi"ni hayata geçiren Savaş, ailesine ait yaklaşık 25 dönüm araziye ektiği buğdayı yurt dışına ihraç etmek için girişimlerde bulundu. Bu kapsamda ABD'de bir firmaya numuneler gönderen Savaş, firmadan cevap bekliyor.
Nadire Savaş yaptığı açıklamada, evinde radyo dinlediği sırada yeni kadın girişimciler yetiştirilmesini amaçlayan projenin tanıtımını duyduğunu belirterek, bu sayede girişimciliğe ilk adımı atmaya karar verdiğini söyledi. Hazırladığı "Karakılçık Buğdayı Üretimi Projesi" ile eğitim almaya hak kazandığını aktaran Savaş, kurs sonunda projesini hayata geçirmek için harekete geçtiğini ifade etti.
"BUĞDAYLARI GELENEKSEL YÖNTEMLE İŞLEDİM"
Uygun tohum bulabilmek için kentteki birçok köyü gezdiğini aktaran Savaş, Çukurova ve İmamoğlu ilçelerinde aradığı tohuma ulaştığını anlattı. Daha sonra ailesine ait yaklaşık 25 dönümlük alanda ekim yaptığını belirten Savaş, şöyle konuştu:
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