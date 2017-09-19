Karakılçık buğdayının ABD'ye ihracatı için ilk adım atıldı

9 | 10

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ancak kendisinin tarımsal üretim alanında daha önce hiç faaliyette bulunmadığını aktaran Savaş, kaybolmaya yüz tutmuş bu buğdayı canlandırmak ve yeni nesillerle tanıştırmak amacıyla üretim yaptığını ifade etti. Savaş, kendi işlerini kurmak isteyen kadınların KOSGEB gibi kurumların eğitimlerine katılmalarını önerirken, ayrıca iş dünyası ve ekonomik gelişmelerin takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.