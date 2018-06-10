Karakovan balında yüzler gülüyor

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, geçen yıl yayla yasaklarından dolayı istedikleri ürünü elde edemediklerini söyledi.
Bu yıl yasakların kalkmasıyla hem daha kaliteli hem de daha fazla bal üretmeyi planladıklarını anlatan Ekinci, "Tüm yaylaları kullanamadığımızdan geçen yıl üretimimiz bin 200 kilograma düştü. Bu yıl yasakların kalkmasıyla yaylalara çıkarak bunu bin 500 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Yasakların kalkmasıyla hem rekolte hem de kalite yükselecek." dedi.
Arıcıların bir ay sonra yaylalardaki karların erimesi ve çiçeklerin açmasıyla 3 bin rakımlı yaylalara çıkmaya başlayacaklarını anlatan Ekinci, "Yaylalarımızda çok sayıda ballı bitki bulunmakta. Floramız yaban kekiği ve gevenden oluşmakta. Onun için bal kalitesi oldukça yüksek." diye konuştu.
Ekinci, karakovan balının dünyaca bilindiği için daha sezon açılmadan Katar, Danimarka, İngiltere, Fransa ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş aldıklarını dile getirdi.
YÜKSEK BÖLGELERE GİDECEĞİZ
Bal üreticilerinden Çetin Sönmez de kışın Çukurova'ya gittiklerini, ilkbaharda Hizan'ın düşük rakımlı bölgelerine gelerek burada konakladıklarını anlattı.
Yayla yasaklarının kalkmasıyla artık yüksek rakımlı bölgelere de gidebileceklerini vurgulayan Sönmez, şöyle konuştu:
"Bu yıl baldan beklentimizi daha yüksek. Arıcıların yaylalarda kendi bölgeleri var. Herkes kendi belirlediği bölgelere giderek orada konaklama yapacak. Ben arılarımı Akça Yaylası'na çıkaracağım. Oranın çiçek verimi daha yüksek. Yayla balının mumu az, kalitesi yüksek olur. Balın tadı da daha güzel oluyor. Çiçek çeşitliliğinden dolayı dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. En güzel bal Hizan bölgesinden çıkıyor."
Arıcılardan Mehmet Şerif Yaldız da arılarını Ballı köyü yaylasına çıkaracağını ve çok kaliteli bal üreteceklerini ifade etti.
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