Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İHA'nın haberine göre, Karaköy Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın nedeniyle binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER