Karaköy İskelesi yaz-kış, gece-gündüz demeden avlanan amatör balıkçıların uğrak mekânlarının başında geliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre burada avlanan balıkçılara kediler de eşlik ediyor.

Kediler kimi zaman banklara uzanarak, kimi zaman sahilde dolaşarak bir yandan vatandaşların sevgisiyle karşılaşırken, diğer yandan da balıkçıların çevresinde yiyeceklerini bekliyor.

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