"Karakterim çalındı" dedi, mahkemenin yolunu tuttu

İzmir'de yaşanan olayda, Hayati ve Onurcan T. kardeşler internette oynadıkları oyunda karakterleri çalınınca soluğu savcılıkta aldı. Konu yargıya taşındı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Bilirkişi incelemesinde, Mehmet K.'nın davacıların mail adresini ve oyun karakterlerini çaldığı yönünde rapor düzenledi. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi, bilgisayar oyunundaki karakterleri çaldığı belirlenen kişiyi "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Bu kararla birlikte Türkiye'de ilk kez biri hakkında ‘karakter hırsızlığı’ndan mahkumiyet hükmü verilmiş oldu. Ancak kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek mahkeme, “bilgisayar mühendisinden gerekli bilgiler alınıp incelemeler yapıldıktan sonra hüküm kurulması”nı istedi. Bunun üzerine ikinci bilirkişi incelemesi yapıldı, o raporda da sanık suçlu bulundu.

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YENİDEN YARGILANACAK

Yargıtay, oyun karakterini çalan kişi hakkındaki cezayı onadı. Karara göre sanık, bilişim yoluyla hırsızlık yaptığı için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak.