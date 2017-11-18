Karaman'da alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Metehan öldü

Karaman´da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında korktuğu için karyolanın altına saklanan ve alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Mehehan Akkuş, öldü. Vücudunda yanaklar oluşan annesi Nimet ve ablası Hümeyra ise, hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre yangın, bugün saat 12.40 sıralarında Gazi Dükkân Mahallesi 115'inci Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç binanın 1'inci katında meydana geldi. Anne Nimet Akkuş evin mutfağında yemek yaparken evin salonunda yangın çıktı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sonrası alevler evin tamamını sardı. Anne Nimet Akkuş, kızı 15 yaşındaki Hümeyra Akkuş´u güçlükle alevlerin içerisinden alarak dışarı çıktı. İçeride kalan 2 yaşındaki Metehan´ı da almak için tekrar eve giren anne duman ve alevlerin arasında oğlunu bulamadı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Polis, yanan evin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan eve girip küçük çocuğu aramaya başladı. Kısa süren araştırma sonrası 2 yaşındaki Metehan Akkuş salondaki karyolanın altında baygın halde bulundu.

YANGINDAN GERİYE METEHAN'IN OYUNCAKLARI KALDI

Yangın sırasında sırtında yanıklar oluşan anne Nimet Akkuş ile kızı Hümeyra ve oğlu Metehan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Alevlerden korktuğu için karyolanın altında gizlendiği tahmin edilen ve ağır yaralanan Metehan Akkuş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangından geriye tamamen kullanılamaz hale gelen ev ve kapının önüne savrulan küçük Metehan´ın oyuncakları kaldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında ev sahibinin oturduğu üst kattaki evde bir yastığın altında bulunan 35 bin lira itfaiye ekiplerince polise teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.