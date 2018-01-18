Karaman'da 6 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Yasin Uzun'un, komşusu 45 yaşındaki Hikmet Y. tarafından sopayla dövülerek öldürülüp, cesedinin foseptiğe atıldığı ortaya çıktı. Ceset, çukurdan çıkarılırken Hikmet Y., eşi ve 3 kardeşi de gözaltına alındı. Hikmet Y.'nin ilk ifadesinde, Yasin Uzun´u eşine sürekli sözlü tacizde bulunup rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, Karaman'ın Sudurağı beldesinde çiftçi evli Yasin Uzun, 6 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, belde halkıyla tek tek görüştü. Yapılan görüşmede Yasin Uzun'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. ile ilişkisi olduğu yönde dedikodu olduğu öğrenildi. Araştırmasını derinleştiren jandarma Hamiyet Y. ile eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, Hikmet Y., eşi Hamiyet Y. ile Hikmet Y.'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y., ve Ali Y.´yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda Hikmet Y., komşusu Yasin Uzun'u eşine sözlü tacizde bulunup rahatsız ettiği iddiasıyla sopayla döverek öldürdükten sonra cesedini evinin foseptiğin attığını belirtti.
Jandarma Hikmet Y.'nin tek katlı müstakil evinin bahçesinde yaptığı aramada foseptikte Yasin Uzun'un cesedini buldu. Çukurdan çıkarılan Uzun'un cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Hikmet Y.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Yasin Uzun'un, yerel medyada çıkan kayıp haberleriyle ilgili paylaşımda bulunduğu görüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.
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