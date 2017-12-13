Karaman'da çok sayıda kedi ve köpek ölmüş olarak bulundu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, son 2 günde kent merkezinin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerinin yanında, çok sayıda kedi ve köpek ölmüş halde bulundu. Kedi ve köpeklerin çöp konteynerlerine atılan zehir sürülmüş ya da enjekte edilmiş balıkları yemeleri sonucu öldüğü sanılıyor.

DHA'nın haberine göre, Sarıveliler ilçesinde, son 2 günde, kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerinin yanında ve yakınında çoğu kedi olmak üzere çok sayıda kedi ve köpek ölmüş halde görüldü. Sarıveliler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden bir yetkili, ölen kedi ve köpek sayısının 50'nin üzerinde olduğunu belirterek, ''Veteriner hekim arkadaşımız, incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, kedi ve köpeklerin çöp konteynerlerine atılan zehirli balıkları yemeleri sonucu öldüğü saptandı. Zehir ya da kimyasal maddenin, balıkların üstüne sürülmüş veya enjekte edilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Şu ana kadar 50 ila 100 kedi ve köpeğin öldüğünü belirledik" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ise kedi ve köpeklerin ölmüş halde bulunduğunu dün akşam öğrendiklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımızın yaptığı incelemede 4 kedi ile 1 köpek ölmüş. Sayının çok olduğunu söylüyorlar; ama bu, doğru değil. Hatta belediyeye iftira atıyorlar. 'Belediye zehirledi' diyorlar. Bu, tamamen asılsız. Bizim bu olaydan haberimiz bile yok'' diye konuştu.

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.