Karaman'da Ramazan ayı gece yapılan ilk sahur ile başladı. Gece sahurdan sonra oruç tutmaya niyet eden vatandaşlar ilk iftarın saat kaçta yapılacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Karaman'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Karaman imsakiyesi...

KARAMAN İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Karaman'da iftar vakti 19:56 olarak yer almakta. Karaman'da saat 19:56’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

KARAMAN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Karaman yarın gece 2. sahura kalkacak. Karaman sahur vakti 03:53 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Karaman 03:53 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER