Karaman'da lüks aracın çarptığı otomobil sürücüsü araçtan böyle fırladı (VİDEO)

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde kavşaktaki trafik ışıklarından geçen otomobile bir başka otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü açılan kapıdan yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

İHA'nın haberine göre, dün saat 09.00 sıralarında Ömer Kaşif Kazancı (55) idaresindeki otomobil, Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için hareket eden Ömer Kaşif Kazancı'nın otomobiline Konya'dan Karaman istikametine gitmekte olan Uğur C. (23) idaresindeki lüks otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ 20 METRE SÜRÜKLENDİ! DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Lüks aracın çarpmasıyla savrulan otomobilin sürücüsü Ömer Kaşif Kazancı yola fırlayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabilen otomobilin motor kısmında ise yangın çıktı. Yangına ilk olarak kazaya karışan lüks aracın sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etti.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Ömer Kaşif Kazancı, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya karışan lüks aracın sürücüsü Uğur Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde yeşil ışık yandıktan sonra kavşakta hareket eden otomobile lüks araç hızla çarpıyor. Çarpmanın ardından otomobilin sürücünün yola fırlayarak süreklendiği görülüyor. Ardından savrulan otomobilin trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptığı ve motor kısmından yanmaya başladığı görülüyor.

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