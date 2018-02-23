Karaman'da bir müteahhit, kiraya vermek istediği dükkanının fırın olarak açılmasına rıza göstermeyen site sakinlerine tepki göstererek dükkanını tekel bayi olması karşılığında ücretsiz kiraya verme kararı aldı. Müteahhit aldığı bu kararı pankartla duyurdu.
İHA'nın haberine göre müteahhit Ali Alkan Eğilmez, 7 katlı site ve önüne bir dükkan yaptı. Bir süre sonra dükkanı bir fırıncıya kiraya vermek isteyen Eğilmez, tapu üzerindeki nitelik kısmına takıldı. Eğilmez, tapu niteliğinde 'Depolu Dükkan' ibaresini değiştirip fırın olarak düzeltmek istedi. Dükkanın site parseliyle aynı olmasından dolayı site sakinlerinin imzasına başvuran Eğilmez, vatandaşlardan imza alamayınca tepkisini dükkan duvarına astığı, "Bazı site sakinlerinin bu işyerine fırın açılmasına razı göstermedikleri için bu işyeri tekel bayi, tütüncü, kıraathane, ganyan bayii faaliyetleri gösteren işletmelere ücretsiz kiraya verilecektir" yazılı pankartla gösterdi.
Pankartı bürokratik engellere tepki olarak astığını ve sosyal medyada yayıldığını ifade eden müteahhit Eğilmez, işyerinin tüm şartları taşıdığını söyledi. Eğilmez şöyle konuştu:
"Fırın ruhsatı almak için site sakinlerine ihtiyacımız yok. Değişen fırın yönetmenliğinde yani bu bahsettiğimiz fırın, somun emek fırını. Yapılacak olan yer gayri sıhhi bir müessese olduğu için binalardan tamamen ayrı tek başına bir bina olması lazım. Bizim bu dükkanımız zaten bütün şartları sağlıyor. Fakat biz burayı yaparken, projesini de kendimiz çizmemize karşın bu işyerini dükkan olarak ruhsatlandırdık. Tapusunda depolu dükkan yazıyor. Bizim tek sıkıntımız tapudaki niteliği kısmını fırın olarak değişmesi gerekiyor. Fırın açabilmek için dükkanın tapusunda fırın yazması gerekiyor. Tapudan yapılacak işlemde de tüm parsel malikleriyle birlikte işlem yapmanız gerekiyor. Bizim tek takıldığımız nokta burası. Yoksa bizim dükkanımızın ruhsat açmak için site sakinlerinin iznine ihtiyacı olan bir yer değil. Bir proje tadilatı olduğu için, aynı parselin içerisinde olduğumuz için bütün parsel malikleri imza atması gerekiyor. Dükkan A blok olarak geçiyor, binamız B blok olarak geçiyor. Zaten binanın yapıcı müteahhidi de biziz."
"ÇOK CİDDE TALEPLER GELDİ"
Mülk sahibi Eğilmez dükkanı kiralamak için çok ciddi talepler geldiğini anlattı. Eğilmez, "Tombala oynatalım, kumarhane açalım, Karaman'da hiç olmayan masaj salonu açalım şeklinde ciddi teklifler geldi. Biz de bu kadar olacağını beklemiyorduk" diye konuştu.
Eğilmez, fırın açılmasının site sakinlerine bir zararı olmadığını vurgulayarak "Bina ile dükkan ayrı. Ben öz amcama bina sattım. Zarar verecek bir şey olsa bunu amcamın oturduğu binaya yapmam veya amcama o binada daire satmam. Ama insanlara derdimizi anlatamadık. Doğalgazlı, kapılarının önünde ekmeklerini alabilecekleri bir yer olsun dedik ama memleketimizde insanlardan bir şey istediniz mi kıymet kesiyor veya servet düşmanlığını çok seviyorlar. Bizim elimizde iki tane alternatif var. Ya fırın olacak ya market olacak. Site sakinleri market olsun diyor. Bize de market için kiracı talebi olmadı. Biz de orada oturan kesimi bildiğimiz için en azından ne istemediklerini de biliyoruz. Dükkan da öyle boş durdukça bizim canımızı sıkıyor. Bizim canımızı sıkıyorsa herkesin canını sıksın" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.