Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, kentteki cıva zehirlenmesine ilişkin, "Tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilenlerin sayısı 19'a ulaştı." dedi.

Kuntoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın Adana'da görevli Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) uzmanlarının, Karaman'da okulda ve evlerde yaptığı incelemede, 11 kişinin daha civadan etkilendiğinin belirlendiğini söyledi.

Aralarında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişinin 25 Nisan'da Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Ankara'ya sevk edildiğini belirten Kuntoğlu, "Karaman'da cıva ile temas ettiği belirlendiği için tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilenlerin sayısı 19'a ulaştı. Hastane yetkilileriyle yaptığımız görüşmede sonradan sevk edilen bu 11 kişinin de tedbir amacıyla gözlem altına alındığını öğrendik. Yetkililer bize tüm hastaların kan değerlerinin normale döndüğünü, fakat pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulacağını bildirdiler." diye konuştu.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Nisan günü İbrahim Bey İlkokulu'nda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra okuldan ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, öğrencilerden ikisinin yanlarındaki 2 kutuyu eve giderken çöp konteynerine attığı, diğer öğrencinin ise kutuyu evine, daha sonra da annesi ile misafirliğe gittiği komşusuna götürdüğü aktarılmış, cıvaya temas ihtimali bulunan 8 öğrencinin Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ardından ileri tetkik için Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne götürüldüğü bildirilmişti.

Bütün bunlardan sonra AFAD'ın Adana'da görevli KBRN uzmanları, kente gelerek incelemeler yapmıştı.

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