Karamollaoğlu: Erbakan hocamızın kemikleri sızlıyordur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD'ye güvenilmez, ABD ile aynı çuvala girilmez. Biz bunu yaşayarak gördük. Bu saatten sonra da bırakın uzun vadeli ortaklığı, bir gün daha ortaklığın devam etmemesi icap eder." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasında yakın zamanda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın teyit edildiğine dair açıklamalar yapıldığını söyledi.
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir tankın iki hafta önce ABD füzesiyle vurulduğunu, tankta bulunan beş Türk askerinin şehit olduğunu, iki subayın şehit olduğu helikopterin akıbetinin de öğrenilemediğini ifade eden Karamollaoğlu, ABD tarafından Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah sevkiyatları ve YPG için 550 milyon dolarlık yardım bütçesi ayrılmasının da hafızalarda saklı olduğunu dile getirdi.
Karamollaoğlu, "ABD'ye güvenilmez, ABD ile aynı çuvala girilmez. Biz bunu yaşayarak gördük. Bu saatten sonra da bırakın uzun vadeli ortaklığı, bir gün daha ortaklığın devam etmemesi icap eder. Çünkü ABD maalesef diğer batı ülkelerinin de önüne geçerek sadece kısa, orta, uzun vadede kendisinin ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak, ona fayda getirecek kararların dışında tek bir karar almamıştır, almayacağını da bütün dünyaya deklare etmiştir." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; bölgedeki huzur ve barışın ancak komşu ülkelerle bir araya gelinerek sağlanabileceğini vurgulayan Karamollaoğlu, bütün ülkelerin emperyalistlerin özellikle de siyonist rejimlerin etkisi altında olduğunu, uyanıp herkesin kendisine gelmesi gerektiğini belirtti.
Karamollaoğlu, Türkiye'de adaletin rafa kaldırıldığını, sırf hükümete muhalif oldukları için vakıfların kapatıldığını, üniversite hocalarının tutuklandığını savundu.
Devleti yönetenlerden empati yapmasını isteyen Karamollaoğlu, "FETÖ ile iç içe yaşamış, içlerinde binlerce insan var. Kimin kılına dokunuldu? Hiç birisinin. Empati yapmak istiyorsanız zemin öyle müsait ki... FETÖ ile irtibatı olan, ona selam veren herkes suçlu değildir, suçlular onunla beraber ihtilal teşebbüsünde bulunanlardır. Ama bu herkes için geçerlidir, sadece AK Partili olanlar için değil. Bunu görmezse hükümet, bunun vebalinden bu dünyada değil, öbür dünyada da kurtulamaz." açıklamasında bulundu.
Temel Karamollaoğlu, darbeye teşebbüs edenlerin, bunlara destek verenlerin cezalandırılması, ancak FETÖ'nün gizli emellerinden habersiz ibadet şuuruyla çalışanlara aynı muamelenin yapılmaması gerektiğini söyledi.
"ERBAKAN HOCAMIZIN KEMİKLERİ SIZLIYORDUR"
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik çalışmaları eleştiren Karamollaoğlu, "Erbakan hocamızın kemikleri sızlıyordur. Milli Görüş geleneğinden gelen arkadaşlarımız, Milli Görüşün kurduğu fabrikaları topyekun satmaya karar vermişler, teker teker elden çıkarıyorlar." dedi.
Karamollaoğlu, hükümetin aldığı her kararın arkasında kısa vadeli rant olduğunu, eldeki mülkün paraya çevrilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarına değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti ile MHP arasında kurulan mutabakat komisyonunun üzerinde anlaştığı düzenlemelerin bugün Meclise sunulacağını anımsattı. Karamollaoğlu, uyum yasalarında, "güç bende, yeterli çoğunluğum Meclis'te var, istediğimi yaparım" mantığıyla hareket edilmemesi, kuvvetler ayrılığının mutlaka teminat altına alınması, Meclis'in güçlü olması, hiçbir kişinin, kurum veya makamın vesayeti altına sokulmaması, kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı anlayışla bir yaklaşım ortaya konulması gerektiğini kaydetti.
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