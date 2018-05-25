Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmalarını Sakarya’da sürdürdü. Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Karamollaoğlu, Erenler İlçesi’ndeki bir otelden Türkiye’de ilk kez e-miting yaptı. İnternetten 120 bin kişinin takip ettiği ve sorular sorduğu Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi:

ALDANMIYOR: Teşkilatlarımız canlı ve teknolojiye açık. Türkiye’de ilk e-mitingi biz yapıyoruz. Hükümetin 15 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü icraatlarla birtakım adımlar attı. Bunu inkâr etmiyoruz ama ülkenin sorunlarını öyle çoğalttı ki artık üstesinden gelme imkânını kendilerinde göremiyorlar. Dolardaki yükselişi görüyorsunuz, seçimler birkaç ay daha gecikmiş olsaydı bugün aslında ilk emarelerini gördüğümüz dolarda yükseliş başka sahalarda da kendisini gösterecek, hükümet ayakta kalamayacaktı. Seçime gidiyoruz, sıkıntılar kapıda ama bu kadar acele edilmesinin sebebi sadece alınacak acı reçeteleri biraz geciktirmekten ibaret. İşte çıktılar, bu sıkıntıların içinde bol vaatlerde bulunmaya başladılar. Bunlar seçim vaadi ve insanımız artık aldanmıyor.

VEBALE GİREMEM: Herhalde tarihte bugünkü iktidarın karşılaştığı manzarayla karşılaşan ve bugünkü iktidar gibi kendinden şikâyet eden başka partiye rastlanmamıştır. Nereye giderseniz gidin; hep “Aldatıldık, yanlış yaptık” diyorlar. Niye onlarla birlik olmadığımı soranlara “Biz bunların yaptığı vebalin altına giremeyiz” dedim. Bu ülkede asgari ücret açlık sınırının altında, böyle bir sistem olamaz. Uzun süreli bir projeyle bunun üstesinden gelmeliyiz, her sene enflasyondan arıtılmış şekilde yüzde 7 artış oranında artışa gidelim istiyoruz.

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