Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'da yapılması kararının ardından siyasette yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Siyasilerin görüşmeleri sık sık Ankara'da yapılsa da İstanbul'da da önemli görüşmeler gerçekleşmeye başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyarette bulunacak. Saat 14.00'da başlaması beklenen görüşme Abdullah Gül'ün Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleşecek. Görüşmede 24 Haziran 2018'deki seçimde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı masaya yatırılacak. Görüşmeden çıkacak kararlar merakla beklenirken, basına açıklama yapılması bekleniyor.

Dün gerçekleşen Necmettin Erbakan Ödülleri'nde Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül yanyana oturmuş, bol bol sohbet etme fırsatı bulmuştu. Gül, AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de sürpriz olarak nitelendirilen bir görüşme gerçekleştirmişti.

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