Saadet Partisi Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında özetle şunları söyledi:

GÜVEN GEREK: Dışarıda milyarlarca dolar var boş dolaşan. Türkiye yüzde 17 faiz verecek, kimse gelemeyecek... Bu dışarıda oluşturulan bozuk atmosferden kaynaklanıyor. Türk ekonomisine de hükümetine de güven yok. Adam parasını getirir, belli bir süre yatırır ama dilediği zaman parasını alma şartını ister. Bunu göremediği için Türkiye’ye gelmezler. IMF ile masaya oturmayı düşünmüyorum. Onlara bağlı hale getirir. Kendimiz formül araştırmalıyız.

İKİNCİ TUR SEÇENEKLERİ: (İttifak) Biz hukukun üstünlüğü konusunda müttefik olduk. Şu andaki şartlarda bu ittifak zaruri. “İkinci tura kalmazsak oyunuzu şuraya verin” diye bir söz söylemedik. O, zamanı geldiğinde düşünülecek bir konu. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü. Solcular bize oy verir. Benim o inancım var. Son dönemde Sivas olaylarının daha anlaşılır hale geldiği kanaatindeyim. Birçok insandan iyi tepkiler aldım. Sivas olaylarına ben çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmedim.

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