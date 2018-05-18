Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün akşam bir televizyon kanalında halka seslendi. İnançla birlikte ahlak, vatan, millet, devlet, bayrak gibi her türlü manevi, mukaddes değerlerin tüketildiğini belirten Karamollaoğlu, “Milletimiz maalesef bir gerilim ve kutuplaşma içine düşürülmüş durumda. Halbuki hava kadar, su kadar huzura muhtacız” dedi.

Karamollaoğlu, doğru olana talip olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bizim mücadelemiz milletvekili sayısıyla, bakanlık pazarlığı ile ölçülecek bir mücadele değildir. Bizim mücadelemiz, hak yiyenlere karşı hakkı yenenlerin mücadelesidir. Biz üniversite mezunu işsizlerin hakkını arıyoruz. Eli nasırlı, yüreği hüzünlü çiftçinin hakkını arıyoruz. Açlığa mahkûm edilen emeklinin, asgari ücretlinin hakkını arıyoruz. Sadece seçim öncesi hatırlanan esnafın hakkını arıyoruz. Hukuksuzluğa karşı hukukun, kararnameye karşı kanunun mücadelesini veriyoruz.”

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