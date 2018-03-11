SP lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, dünyadaki birçok Müslüman ülkede sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıların tesadüfen ortaya çıkmadığını söyledi.

Birilerinin bunları planladığını dile getiren Karamollaoğlu, yaşanan gelişmeler karşısında Müslümanların da planlarının olması gerektiğini belirtti.

AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Afrin'de yürütülen harekat, Türkiye için gerekli bir adımdı. Ancak buraya nasıl geldik, oturup bunu da düşünmek mecburiyetindeyiz. 15 yıl önce böyle bir problem yoktu. Her ülkenin içine müdahale edip onların sıkıntılarını ortadan kaldırmaya kalktığımız vakitte, hele bunu silahla yapmaya kalktığımız takdirde, o zaman daha büyük problemlerle karşılaşırız. Bulunduğumuz bölge Siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bunu görmek mecburiyetindeyiz."

Türkiye'nin birçok sorununun olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Memleketimizde birçok problemle karşı karşıyayız. Gerginlik, kutuplaşma var. Ekonomide duvara tosladık. Problemleri çözemiyoruz. Borçlar arttı, dış ticaret açığı büyüyor. Yeni yatırım yapamıyoruz. İşsizlik devasa bir problem olarak karşımızda duruyor. Bunlar tesadüfen mi oluyor, yoksa biz başkasının oyununa mı geliyoruz? Kendimize göre birtakım projeleri hazırlıyoruz ama hiçbir suretle problem çözemiyoruz. Daha seçim sürecine dahi girilmeden birden bire kanunlar değiştirilirken, ittifaklara imkan tanınırken, sanki Türkiye'deki bütün meseleler bitmiş şu an ittifakı konuşmamız gerekiyormuş gibi hava çıkarılıyor. Seçime girilirken her türlü konuşma ve ittifaklar yapılabilir ama şu anda bunun zamanı mı? Özellikle Türkiye'nin gerginleştirilmesine ihtiyaç var mı? Çözüm çözmek için, salim akla ihtiyaç var."

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