ŞU sözlerin hepsi doğru, yerinde, anlamlı ve güzeldir...

Allah (CC) tüm âlemlerin Rabb’i ve tüm insanları muhabbetiyle tamamen sarmış, yegâne yüce kudret ve ilahtır. Allah Teâlâ kullarını kendisine yaklaştırmak, muhabbetle varlığını hissettirmek, bildirmek, buldurmak için sayısız ve sonsuz fırsatlar vermiştir. Sadece tek başına Kur’an-ı Kerim bile Allah Teâlâ’nın kullara ne kadar çok merhamet ve muhabbeti olduğunun göstergesi olarak yeter. Çünkü Allah (CC) kullarını kendisine muhatap kılmış, Kur’an’ı indirmekle adeta onlarla konuşmuştur. Ne kadar çok sevildiğimizi, ne kadar çok sevgi ve umutla dolu olmamız gerektiğini bizlere gösteren, güzeller güzeli Hz. Muhammed’imiz (SAS) vardır. O Resul (SAS) ki âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olduğundan her türlü insan, her sınıftan mahluk o rahmetin nuruna, şevkine, hayat tarzına, hayata bakışına meftun olmuş, o Resul (SAS) adeta kâinatı ve Kur’an’ı konuşturmuştur.

Yüzlerce, binlerce bu mana üzerinde kurulacak cümleler; biricik ve tek güzelliği binlerce farklı güzel bakış açısıyla anlatan doğru sözler ve ifadeler olarak değer kazanacaktır.

Ramazan için de birçok güzel söz, ruhumuzun hissettiği güzellikleri ifade etmek için söylenebilir. Tabii ki Kur’an-ı Kerim’e ve Efendimiz’in (SAS) bu mübarek ve muhteşem mevsimi açıkladıkları manalara uygun olmasıyla bizim ifadelerimiz de değer kazanabilir.

RAMAZAN, BEREKET MEVSİMİDİR

Mesela Ramazan, insanın kendini keşfetmesi, kalp ve ruh dünyasını bulması için en güzel aydır. Ramazan herkesi kucaklayan, rahmet, mağfiret ve bereket mevsimidir. Ramazan ikliminin güzelliklerinden mahrum kalmak ancak bunu istemeyen, çirkin görenlerin düştükleri durum olarak nitelendirilir. Ramazan bize adeta şöyle seslenir:

“Sakın karamsar olma! Senin imanın var, bak ben geldim, seninle beraberim. Beni sana Allah (CC) gönderdi. Bunu anlaman için Kur’an’ı benimle beraber işte şu günlerde ilan etti, indirdi. Resulullah (SAS) sana bu aşk mevsimini nasıl geçirmen gerektiğini her saniye ve anındaki halleriyle çok güzel ve idrak edebileceğin şekilde anlattı. Ey mümin kardeşim! Gel bu mevsimde seninle beraber yürüyelim, dünya ve ahiret hakkındaki tüm karamsarlıkların gönlünden ve gözünden gidiversin, iman ebedi mutluluğun Allah Teâlâ tarafından senin kalbine indirilmiş sırrıdır, mademki sende iman vardır, sakın karamsar olma.

Allah’tan ümidini kesme, dünya hayatındaki işlerinin bozukluğu, çaresizlikler, imtihanlar, anlayışsızlıklar seni şeytanın pazarı olan karamsarlık diyarına çekmesin. Allah sana dünyada günün için güneşi, gecen için ay ve yıldızları, kalp ve ruhun için imanı hep bir nur ve ışık olarak vermiştir ki sen karamsarlık kargaşasından uzaklaşıp nurlanasın diye... Haydi gel Ramazan’da bu mutluluğu keşfetmek için bir adım at, karamsar olma...

Ey gönlünü Allah’a ve Resul’üne muhabbetle açmış olan kimse! İçindeki iman nuruyla ve tüm güzelliğiyle kendisini gösteren vicdanın; yaşadığın birçok şeylerden dolayı imtihan ve sıkıntılara maruz kalabilir. Gönlünün muhabbetle çarpmasına hep vesile olan Mekke ve Medine; ehliyetsiz ve muhabbetsiz insanlar tarafından kuşatılabilir. Binlerce peygamberin durağı, miracın sırrı, ümmet-i Muhammed’in (SAS) haremi olan Mescid-i Aksa ahlaksız ve alçaklar tarafından işgale uğrayabilir. Aynı Allah, peygamber ve kitaba inandıkları halde ve aynı gök kubbenin altında bulundukları, aynı havayı soludukları halde Ramazan ayına yahut bayramlara bile tevhîd ve birlik içerisinde girmeyi başaramayan, Ramazan’ın günlerinde bile ihtilaf çıkartacak şekilde ümmetin diniyle oynayan hain münafıkların pençesinde Müslüman toplumlar savrulabilir. Kendi öz vatanında bile inancını yaşarken hakaretlere, anlayışsızlıklara da uğrayabilirsin ama karamsar olma. Çünkü senin imanın var.

Yoksa sen daha önceki ümmetlerin ve Müslüman toplumların yaşadığı sıkıntıları, zorlukları hiç yaşamadan, bunlardan bir kısmı başına gelmeden öylece elini kolunu sallayarak cennetin yüce makamlarına kolaycacık girebileceğini mi zannediyorsun? Elbette iman ve ebedi hayatın mutluluğu, hatta kıymetli her şey belli bir çileyi, imtihanı, zorluğu beraberinde yaşamayı da gerektirir. Ama bak, küçük fakat samimi niyetlerinle sonsuz mutluluğu kazanmak için nice fırsatlar vardır.

RAMAZAN’DA NİYETLERİMİZİ TAZELEYELİM

Şimdi ben geldim, ben yani Ramazan, sen artık karamsar olma. Ne zaman yardım gelecek diye feryat ediyorsun. Belki Kudüs’teki bir Filistinli, belki fakr u zaruret içerisinde yaşayan bir fakir, belki de zaaf ve nefsinin arzularıyla birçok hatanın pençesinde kıvranan bir kimsesin. Ama imanın var ve benim gelişimden haberdar isen asla karamsar olma. İşte bu imanın sana ebedi mutluluğu vermek için hemen yanı başında, kalbinin köşesinde bir niyet ve samimi tövbe ile fark edebilmen için seni bekliyor.

Sakın dualarının reddolunduğunu düşünme... Sen dua ettiğin müddetçe aslında Allah Teâlâ’nın kulu olduğunu hem kendine yani ruh ve kalp dünyana, hem de sana sermaye olarak verilen bu dünya hayatına ilan ediyorsun. Sen duanı yap, ‘Ben olamam’ deme, ‘Dualarım kabul olmaz’ hiç deme. Herhangi birisinden bir şey istemiyorsun ki. Sen dua ettiğinde tüm kalbinle, samimiyetle Allah’tan istiyorsun. Şeytan karamsarlık kartını kullanarak senin bu alışverişinin helal kısmını kumar masasına benzetmeye, umut ve ümidini elinden almaya çalışıyor. Şeytan bazen dünya telaşı, dünya makamı, hırs, kıskançlık, bazen İsrail, bazen Amerika, bazen anlayışsız bir arkadaş tezgâhını da kurmaktan çekinmiyor. Ama sana bahşolunan, hiçbir zaman kaybolmayan, pörsümeyen, asla mukaddesatından değer kaybetmeyen güzelliklerine; iman nuru, inancın ve bu Ramazan mevsimiyle gel, sahip çık. Nefsin başta olmak üzere tüm dünya senin aleyhine dönse sen gene karamsar olma. İmanın yok mu senin? Elbet var ise karamsarlık senin dünyana asla hâkim olmamalı.”

Bu Ramazan-ı Şerif’in inanmış tüm yüreklere ve sinelere nuru ve umuduyla doğması, her türlü karamsarlıktan bizi uzaklaştırarak muhabbet ve saadetle yaşamanın vesilesi olması duasıyla sizleri selamlıyorum kıymetli okurlarım.

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