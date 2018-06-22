HT Magazin'de yer alan habere göre, şeytani ayinler yapılan bir adada 5 kişinin yaşadığı macerayı konu edinen filmin oyuncu kadrosunda Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Şevket Süha Tezel, Cansu Şahin, Anıl Can Yılar, Buse Sevindik ve Barış Efe yer alıyor.

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