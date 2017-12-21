Şirketin 2012 yılı Temmuz ayında Airbus ile yaptığı anlaşma kapsamında 57 adet A320neo ve 18 adet A321neo tipi uçaktan oluşan, 75 adedi kesin ve 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişi bulunuyordu.

Bu sabah kamuya açıklanan karar, söz konusu opsiyonları kapsıyor.

Pegasus'a 2022 yılında ilave 5 adet, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde ise ilave 10'ar adet Airbus 321 neo uçak filoya katılacak.

Şirket, teslim tarihleri öncesinde belirlenen dönemlerde Airbus 321 neo uçaklara ilişkin ilave siparişi kısmen veya tamamen Airbus 320 neo'ya değiştirebilecek.