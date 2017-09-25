Karaya vuran yunusu polis kurtardı

Avcılar'da karaya vuran yunus, polis tarafından kurtarıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı sahilde devriye görevi yaparken karaya vurmuş bir yunus gördü.

Kuyruğuna bir parça ağın dolandığı tespit edilen yunusun bitkin olması sebebiyle polisler, vakit kaybetmemek için uzman ekipleri beklemeden müdahale etti.

Polisler, bölgedeki bir tekne yardımıyla açığa çektikleri yunusu, kuyruğuna dolanan ağı keserek serbest bıraktı.

Yunus daha sonra sahilden uzaklaşırken, ağ benzer olaylara sebep olmaması için kıyıya çıkarılarak imha edildi.

avcılar