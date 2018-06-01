Karbonat içmenin kanseri tedavi etmeye yardımcı olabileceği açıklandı. İngiliz gazete Daily Mail'e göre; hemen hemen her evin mutfağında bulunan bir mutfak malzemesi olan karbonat zor tümör hücrelerinin ilaçlarla tedavisini kolaylaştırıyor.

Ludwig Kanser Araştırma Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre; karbonat kanser hücrelerini daha aktif hale getirebilir. Hücrenin aktif hale gelmesi ise kemoterapi ve immünoterapi ile hücrelerin hedeflenmesi kolaylaşır. Buna göre yapılan çalışma kanserle savaşmaya yardımcı olabilir.

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Araştırmacılara göre; suda çözünen tozun içilmesi, bir tümörün içindeki hücreleri kemoterapi ilaçlarının öldürmesi için daha aktif ve daha kolay hale getiriyor.

Ludwig Kanser Araştırma Enstitüsü'ndeki ABD'li bilim insanları, keşiflerinin kanser tedavisinde etkili ve ucuz bir destek olmasını umuyorlar.

Ancak bu henüz çalışma aşamasında olduğu için kanser tedavisi göre hastalara bu yöntemi yapmalarını önermiyor.

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