Manisa'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden Cemre Su Dural (16), Hilal Göcüm (18), Şeyda Kaya (18) ve Leman Tokgöz'ün (17) okula gelmemesi üzerine durum yurt idaresine bildirildi. Yurt yöneticileri, öğrencilerin kaldığı odada 4 öğrenciyi baygın olarak buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekipleri, kız öğrencileri ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.Bu arada, kız öğrencilerin kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, "Öğrenci yurdumuzun kömürle çalışan kalorifer kazanında bir duman sızması olmuş. Bu duman yurttaki idare ekip tarafından hissedilerek, öğrenciler hemen dışarı çıkarılmış. Öğrencilerimizden 4'ünün öksürmeye başlaması üzerine önce Acil Servis 112 ekipleri müdahale etmiş sonra bazı tetkiklerin yapılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmışlar. Şu anda öğrencilerimizin sağlık durumları çok iyi. Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

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