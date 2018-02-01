İstanbul'dan tatil amacıyla Kars'a gelen 5 üniversite öğrencisi, akşam saatlerinde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nü gezmek için yola çıktı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması üzerine Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyü yakınlarında bulundukları otomobil kara sağlanan öğrenciler, yolda mahsur kaldı.

Bu nedenle kent merkezine dönemeyen öğrenciler Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini arayıp yardım istedi.

Köylülerce fark edilerek misafir edilen öğrenciler ve araçlarının kurtarılması için AFAD, İl Özel İdaresine bağlı iş makinesi ve Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE) köye gönderildi. Öğrenciler, köye ulaşan ekiplerin iş makinesi ile yolu ulaşıma açmasının ardından şehir merkezine getirilebildi.

Otomobilleri de ekiplerce bir araca bağlanarak saplandığı yerden kurtarılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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