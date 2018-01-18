Adıyaman-Malatya karayolunun 25. kilometresinde yollarda yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle birçok araç yollardan geçemeyerek mahsur kaldı. Şiddetli yağan kar yağışı ve fırtına nedeniyle çoğu vatandaş donma tehlikesi yaşadı. Yaklaşık 5-6 saat yolda mahsur kalan vatandaşlar durumu Adıyaman Valiliğine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler de olay yerinde mahsur kaldı. Olayın Adıyaman Valiliğine iletilmesi ile Vali Nurullah Naci Kalkancı, karayolları ve il özel idaresi ekiplerine vatandaşların kurtulması ve yolların açılmasına istinaden talimat verdi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın talimatının hemen ardından bölgeye çok sayıda karayolları ile il özel idaresine bağlı ekipler geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından mahsur kalan onlarca vatandaş araçlarına binerek yoluna devam etti.

Vatandaşlar yolların açılması ve kendileriyle sürekli iletişim halinde olan Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya teşekkür etti.

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