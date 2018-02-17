Kardak krizinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz hafta yaşanan Kardak krizine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının çarpıştığı görülüyor.

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberaskis Kardak'ta yaşanan krizi değerlendirdi. Berbaraskis, "Gerçektende bu çarpışma sonrası Başbakan Yıldırım ile mevkidaşı Çipras arasındaki telefon görüşmesi sonrası tansiyon düştü. Sahada tansiyon düşse de, söylemlerde tansiyon düşmüyor. Özellikle Atina'nın söylemlerinde düşmüyor. Özellikle son aşama Yunan Savunma Bakanlığı'ndan bu videoların basına sızdırılması oldu. Hatta Yunan basınında şöyle bir iddia var; Yunan Savunma Bakanı bu görüntüleri Brüksel'deki, NATO'daki mevkidaşlarına göstererek Türkiye'den şikayetçi oldu. Benzer sözler Yunan Dışişleri Bakanı için de geçerli. Benzer bir olay olursa artık barışçıl davranış sergilemeyeceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Bu Türk Dışişleri'nin sert bir açıklamasına neden oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Barışçıl olmayan, haddini aşan ifadeler bunlar" şeklinde açıklama yaptı." dedi.

Yunan basınındaki iddiaları aktaran Berberaskis, "Yunan basınında yapılan yorumlarda Yunanistan Başbakanlığı ile Yunanistan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları arasında söylem farklılığı olduğuna dikkat çekiliyor. Bir detay daha var Yunanistan Başbakanı, Kardak'taki olayı gece yarısı, Yunanistan Savunma Bakanı Kamenostan öğrenmedi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın bir danışmanı ile konuştu ve Çipras'ı haberdar etti. Bu durum, Yunanistan Savunma Bakanı ile Yunanistan Başbakanı'nın arasının iyi olmadığı olarak yorumlanıyor.Yunanistan Dışişleri Bakanı, açıklamalarında bir iddia daha ekledi. Yunanistan tarafının hukuk yoluyla bir araştırma yaptığı ve olası bir tazminat isteyeceği de ifade ediliyor." şeklinde konuştu.

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