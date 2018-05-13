Kardemir Karabük - Fenerbahçe rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Kardemir Karabük ile Fenerbahçe, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Kardemir Karabük 12 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Fenerbahçe 66 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Kardemir Karabük, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 616 kodlu maçı oynayanlar; Kardemir Karabük galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.50, Fenerbahçe galibiyet oranı 1.50.

Kardemir Karabük önceki hafta Akhisar Bld.Genç. mücadelesinde 2-3 kazandı.

Fenerbahçe ise Adanaspor maçında 1-3 kazandı.

Kardemir Karabük, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 34 gol yedi.

Fenerbahçe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, 29 gol atarken 13 gol yedi.