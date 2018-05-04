Kardemir Karabük - Konyaspor maçı rakamları

Kardemir Karabük ve Konyaspor, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 12 puanlı Kardemir Karabük 18. sırada bulunuyor, Konyaspor 32 puana sahip ve 15. sırada. Kardemir Karabük son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Konyaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kardemir Karabük kazanırsa 7.00, beraberlik çıkarsa 4.50, Konyaspor sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Kardemir Karabük önceki hafta Kayserispor mücadelesinde 2-0 yenildi.

Konyaspor ise Akhisar Bld.Genç. karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kardemir Karabük, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 33 gol yedi.

Konyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Konyaspor, 11 gol atarken 24 gol yedi.