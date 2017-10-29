Kardemir Karabükspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Tony Popovic yönetimindeki Karabükspor, Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Avustralyalı teknik direktörüyle 3. maçına çıkan lacivert-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın tek golü 72. dakiakda Arouna Kone'den geldi. Fildişi Sahilli yıldız, 10. maçınta 5. golünü kaydetti!Antalyaspor, Kasımpaşa'yı yendikten sonra Bursaspor'la golsüz berabere kalan Sivasspor, bu skorla çıkışını sürdürdü ve puanını 16'ya yükseltti. Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

Sivasspor, 11. haftada Konyaspor'u ağırlayacak. Karabükspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

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