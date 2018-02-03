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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 20. haftasında Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Marius Alexe'nin golü, ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi.
Karşılaşma sonrasında Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında yer aldı. 21 puanlı Alanyaspor ise 12. sırada kaldı.
KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 0
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe
AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes
GOL: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
7. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Ergin Keleş şutunu çekti. Top, kaleci Riou'dan döndü, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
14. dakikada Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta top, ceza alanındaki Sackey'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada misafir takımın gelişen atağında, Villafanez'in pasında topla buluşan Junior Fernandes, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba iki hamlede topu kontrol etti.
35. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında, Osman Çelik'in ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Kravchenko, şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına giren Alexe, sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Riou'da kaldı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında, Nsakala'nın pasında altıpas içinde topla buluşan Emre Akbaba, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kontrol etti.
79. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Ev sahibi takımın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Kafalardan seken topa son olarak Alexe kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
90. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında, Nsakala ceza sahasına ortasını yaptı. Welinton'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
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