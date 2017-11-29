Kardemir Karabükspor: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında ağırladı. Lacivert-kırmızılılar, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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Mücadelenin ilk golü, 36. dakikada Yevhen Seleznyov'dan geldi. Kardemir Karabükspor, Serdar Deliktaş'la 45. dakikada bir gol daha buldu ve ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İstanbulspor, 63. dakikada Şaban Genişyürek'in attığı golle umutlansa da karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazandı.

İki takım rövanş karşılaşamsında 12 Aralık'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.