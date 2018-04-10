Türkiye'nin en üst düzey liginde ilk kez 1993-1994 sezonunda mücadele eden ve aynı sezonun sonunda alt lige dönen kırmızı-mavililer, 3 yıl sonra 1996-1997'de yeniden Süper Lig'e yükseldi.
İki sezon kaldığı Süper Lig'den 1998-1999 sezonu sonunda bir kez daha alt lige düşen Karabük temsilcisi, 11 sezonun ardından 2010-2011'de 3. defa Süper Lig'de mücadele etti.
Üst üste 5 sezon Süper Lig'de yer alan ve bu dönem içinde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Karadeniz ekibi, 2014-2015 sezonunda yeniden bir alt lige düşmekten kurtulamadı.
İLK 10 HEDEFİYLE BAŞLADI, 6 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜ
Bir sezon bekledikten sonra 2016-2017'de 4. kez Süper Lig'e adım atan Kardemir Karabükspor, sezonu 11. sırada tamamladı.
Bu sezon da Süper Lig'e "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başlayan Karabük ekibi, bitime 6 hafta kala küme düşerek taraftarlarını üzdü.
Ekonomik ve sportif açıdan zor günler yaşayan ve ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, 28 haftalık periyotta ligin en fazla kaybeden (22), en çok gol yiyen (64), en az gol atan (19), en farklı yenilgiyi alan (Galatasaray'a 7-0), deplasman galibiyeti bulunmayan ve en uzun süre galip gelemeyen (11 maç) takım oldu.
Kardemir Karabükspor'da ayrıca, bu sezon şu ana kadar 3 başkan (Hikmet Ferudun Tankut, Ziya Ünsal ve Mehmet Aytekin), 4 teknik direktör (Erkan Sözeri, Tony Popovic, Levent Açıkgöz ve Ünal Karaman) görev yaptı.
"KARABÜK'ÜN YERİ HER ZAMAN SÜPER LİG'DİR"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, bu sezon beklenmedik bir şekilde üst üste olumsuzlukların yaşandığını dile getirdi.
Zor günlerden geçtiklerini ve herkesin bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Aytekin, "Karabük'ün yeri her zaman Süper Lig'dir. Yeniden yükselmek için şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına başladık. Tekrar lige çıkmak için şimdiden çalışıyoruz. Bu sezon yaşananların yeniden olmaması için tedbirler alıyoruz. Bu kent 7'den 70'e herkesle taşın altına elini sokacak ve bu takım düştüğü yerden yeniden kalkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu daha önce 4 defa başardık, yeniden başarabiliriz. Yeter ki bu kentteki herkes takımına sahip çıksın." diye konuştu.
Kardemir Karabükspor'un Süper Lig'de yer aldığı sezonlar ve performansları şöyle:
SEZON O G B M A Y P SEZON SONU DURUM
1993-1994 30 7 7 16 35 62 28 (Bir alt lige düştü)
1997-1998 34 13 5 16 34 50 44 (Ligi 9. sırada tamamladı)
1998-1999 34 5 8 21 26 64 23 (Bir alt lige düştü)
2010-2011 34 12 8 14 46 53 44 (Ligi 9. sırada tamamladı)
2011-2012 34 13 5 16 44 56 44 (Ligi 12. sırada tamamladı)
2012-2013 34 11 7 16 41 53 40 (Ligi 15. sırada tamamladı)
2013-2014 34 13 11 10 33 34 50 (Ligi 7. sırada tamamladı)
2014-2015 34 7 7 20 44 64 28 (Bir alt lige düştü)
2016-2017 34 12 7 15 38 48 43 (Ligi 11. sırada tamamladı)
2017-2018 28 3 3 22 19 64 12 (Bir alt lige düştü)
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