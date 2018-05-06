Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir beklentileri olmamasına rağmen her maça çıkıp canla başla mücadele verdiklerini söyledi.

Kulüp olarak bu sezon zor bir süreçten geçtiklerini ve tarihlerinde olmadığı kadar olumsuzluklarla karşılaştıklarını anlatan Aytekin, "Yönetim olarak bu takımın kayyuma gitmesine gönlümüz razı olmadı ve taşın altına elimizi koyduk. Futbolcu ve teknik heyetle oturup konuştuk. Biz bu sezonu sağ salim tamamlayıp gelecek sezonun hesaplarını yapmak istiyoruz. Bir taraftan ekonomik açıdan büyük bir uğraş içindeyken diğer taraftan maçlarımıza çıkıyoruz. Bunlardan birisi de Atiker Konyaspor maçı oldu. İyi hazırlandık ancak bir penaltı golüyle sahadan yenik ayrıldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün sıkıntılara rağmen yürekleriyle sahaya çıkıp mücadele ettiler. Hepsinin alnından öpüyorum." diye konuştu.

Bu takımın hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını aktaran Aytekin, yeniden ait oldukları Süper Lig'e döneceklerine inandıklarını, bütün şehrin bu takıma sahip çıkması gerektiğini aktardı.

TRANSFER YASAĞI İDDİASINA CEVAP VERDİ

Aytekin, bazı sosyal medya ve basın organlarında kulüplerine transfer yasağı geldiği yönünde haberlerin çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kulübümüze herhangi bir transfer yasağı gelmemiştir lakin önümüzde böyle bir sürecin yaşanabilme durumu da vardır. Kulübümüz, yönetim kurulu üyeleri böyle bir durumun olmaması için elinden gelen gayreti göstermektedir."