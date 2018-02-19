Ziya Ünsal, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Kardemir Karabükspor Kulübü Derneğinin anonim şirkete dönüştürülmesi için olağanüstü genel kurulu kararı aldıklarını, son zamanlardaki bazı gelişmelerden dolayı da genel kurula seçim maddesini eklediklerini belirtti.
Kulübün mali durumunun kötü olduğunu ve çalışmaların çok daha ciddi şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:
"193 milyon liralık borç sebebiyle ibra edilmeyen geçmiş bir yönetimimiz var. Dolayısıyla geçmişteki borçlar nedeniyle Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği, gerek futbolculara gerekse diğer yerlere olan borçlar sebebiyle zor durumda kaldı. Bunun sebebi de yazılan çekler ve yapılan taahhütler. Belli bir noktaya getirildi ve dernek hareket edemez hale geldi. Gelir tahsil edemez konuma geldik, gider konusu da hesaplarımıza haciz gelme noktasındaydı. Bunun önüne geçebilmek için bazı şeyler yapmamız gerekiyordu. Anonim şirket statüsüyle bu işe başlayabiliriz, diye düşündük. Anonim şirket kuruluşunu yaptık ancak henüz herhangi bir işleyişi yok. Dolayısıyla genel kurulda bu oylanacak. Genel kurulda eğer kabul edilirse önümüzdeki süreçte anonim şirket gerçek yapısına kavuşmuş olacak."
Göreve geldikten sonra anlaşarak takımdan gönderdikleri oyunculardan sağladıkları tasarrufun 2,5 milyon avro olduğunu anlatan Ünsal, "Kulübe kazandırdığımız 13 futbolcunun maliyeti de hemen hemen aynı. Geçmişte çok pahalı transferler yapmışız. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde ibra edilmeyen kısımla ilgili bağımsız bir denetim firması oluşturduk. Bu transfer ücretlerinin belli boyutları aşacak şekilde olduklarını gördük. Bağımsız denetçinin raporu doğrultusunda yapılan işlemler tekrar değerlendirilecek. Bu süreç biraz ağır geçecek, diye düşünüyorum. Çünkü yapılan istismarlar var, tabir edebileceğimiz, bizim gördüğümüz kadarıyla, o rapora istinaden. Bunlar yargı, savcılık, emniyet ve dernekler masasına intikal ettirildi. Bu çalışmalar neticesinde de ortaya çıkan herhangi bir istismar varsa net bir şey söylemek istemiyorum ama onların vereceği soruşturma ve karara bağlı gerekli işlemler başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.
"KARABÜKSPOR'UN EN BÜYÜK DESTEK KAYNAĞI KARDEMİR"
Başkan Ünsal, Karabükspor'un en büyük kaynağının Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Eğer Kardemir Karabükspor'u KARDEMİR finanse ediyorsa bundan sonra da KARDEMİR kaynaklı birisinin bu yönetime talip olması gerekliliği belirdi. Hatta KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Güleç Bey'in önerisinin bu olması sebebiyle de kulübü alabileceği şeklinde bir görüş belirdi. Haklılar da. Hepimiz hemen hemen bu görüşteyiz. Bunun neticesinde de ben o gün Kamil Bey'e, genel kurul kararı alacağımızı ve seçim maddesini ilave edeceğimizi söylemiştim. Yönetim kurulumuzun da ortak fikri bu oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ve benim devam etmeme kararımda, bundan sonraki süreçte de Kamil Bey'in önerisiyle oluşturacakları bir yönetimle bu işin devam etmesi gerekliliğinde hepimiz hemfikiriz."
KARDEMİR'in kulübe destek olması gerektiğini belirten Ünsal, "KARDEMİR'in bu şehre bir borcu var. Burası 1 liraya Karabüklüye verildi. KARDEMİR'in 80-85 bin ortağının menfaatlerinin korunması, kollanması gerekliliği şeklinde söylemler de var ama KARDEMİR'in bu şehre karşı olan görevinin de sorumluluğunun da atlanmaması gerekir. Kardemir Karabükspor'a şu anda destek zamanı. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımın da hepsine sordum. Görev almak isteyen arkadaşımız varsa bunun oluşumunu birlikte yapalım ve bundan sonra da o arkadaşımıza destek verelim, dedim. Ancak tüm arkadaşlarım bu gelişmelerden sonra devam etmeme şeklinde görüş bildirdiler. Dolayısıyla yönetim kurulu arkadaşlarımız ve ben, genel kurulda aday olmayacağımızı bir kez daha söylemiş olalım." değerlendirmesinde bulundu.
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