Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 17. haftasında Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Fırtına'nın 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

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17. dakikada, ceza sahası dışı sol çaprazdan Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu çekti ancak bu top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'in kontrolünde kaldı.

45. dakikada sol kanattan Andre Poko'nun ortasıyla topla buluşan İlhan Depe, altıpasın sağından kaleye şutunu çekti ancak kaleyi terk eden Onur Kıvrak, İlhan Depe'nin açısını daralttı ve Onur'dan seken top kornere gitti.

64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Luis Ibanez ceza sahası içine ortasını yaptı, sağ kanattan ceza sahası içine giren Mustapha Yatabare'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karabükspor 74. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan eski bir Trabzonsporlu Ibanez'in kullandığı kornerde bir başka eski Trabzonsporlu Mustapha Yatabare boş pozisyonda altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ve topu bordo-mavili ekibin ağlarına gönderdi.

Karabük'ün skor üstünlüğü 6 dakika sürdü. 80. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara yolladı.

90+6'da ilginç bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Sosa topun başına geçti, Arjantinli yıldızın kaleye gönderdiği top kaleciye çarptıktan sonra çizgi üstünde kaldı, ancak Karabüksporlu futbolcular topu uzaklaştırmayı başardılar.

Bu pozisyonun ardından hakem son düdüğü çaldı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla 29 puanlı Trabzonspor 7. sırada kaldı, 9 puana sahip Karabükspor ise ligin son sırasında yer alıyor.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1 TRABZONSPOR: 1



STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Ahmet Narinç

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Barış Başdaş, Gaman, Ibanez, Ceyhun Gülselam, Skulason, İlhan Depe (Dk. 89 İshak Doğan), Poko, Serdar Deliktaş (Dk. 75 Kerim Zengin), Yatabare

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 82 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 62 N'Doye), Burak Yılmaz



GOLLER: Dk. 74 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk. 80 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+2 İlhan Depe, Dk. 68 Gaman, Dk. 80 Ceyhun Gülselam, Dk. 84 Ibanez, Dk. 89 Skulason, Dk. 90+2 Barış Baştaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 72 N'Doye, Dk. 89 Hubocan (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında İlhan Depe'nin pasıyla ceza alanı içi sol tarafından topla buluşan Serdar Deliktaş, kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'da kaldı. Kaleci Onur'un hemen oyuna soktuğu topu kapan ev sahibi ekip, bu defa Poko ile atağa kalktı. Poko'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ceyhun Gülselam, gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan Ibanez ile korner kullandı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta gitti.

74. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sağdan Ibanez'in kullandığı kornerde, ön direkte bir anda boşta kalan Yatabare, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından filelerle buluştu: 1-1

90+4 dakikada ceza alanı dışından Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu Barış Başdaş uzaklaştırdı.

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