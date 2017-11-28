"Kardeşim Benim 2" filmine gişe hüsranı!

Sözcü'de yer alan habere göre şarkıcı Murat Boz’la birlikte Kardeşim Benim filminin ikincisi için kamera karşısına geçen oyuncu Burak Özçivit geride bıraktığımız hafta sonu hayranlarıyla buluştu.

Beyaz perdede ilki büyük ilgi gören Kardeşim Benim filminin ikincisi ile seyirciyle buluşan Burak Özçivit ne yazık ki seyirci performansına bakınca ilk filmin başarısına ulaşamadı.



Kardeşim Benim filmi yayınladığı hafta sonu ilk üç gün 403 bin kişiye ulaşırken, Burak Özçivit ve Murat Boz’u yeniden bir araya getiren Kardeşim Benim 2 filmi ilk üç gün 212 bin kişiye ulaştı.

Böylelikle Özçivit ve Boz, ilk filmlerinin başarısının neredeyse yarısında kalmış oldu.