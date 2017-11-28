'Kardeşim Benim 2' filminin gösteriminde izdiham

HT Magazin’de yer alan habere göre, Murat Boz’un katılamadığı etkinlikte hayranları filmin diğer yıldızları Burak Özçivit, Leyla Feray ve Pınar Deniz’e büyük ilgi gösterdi.

Üçlüyü görmek ve fotoğraf çekmek için alışveriş merkezine akın edenler küçük çaplı bir izdihama neden oldu.